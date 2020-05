Marido é preso após ferir esposa com faca em Vila Bela

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (13/05), após uma tentativa de feminicídio contra a esposa. O fato foi registrado em Vila Bela da Santíssima Trindade.

De acordo com informações, a vítima e o agressor viviam maritalmente por dois anos. No último sábado (09/05), o casal estava na casa de um parente e acabaram se desentendendo, em seguida o homem pegou uma faca e desferiu um golpe contra a vítima e atingindo a região do peito.

Após a agressão, fugiu por rumo ignorado.

Coordenado pelo Delegado Doutor Maurício Maciel, na manhã desta quarta-feira (13/05), os investigadores de Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade, prenderam preventivamente, o suspeito pela tentativa de feminicídio tentado.

O suspeito estava escondido em uma propriedade rural em Vila Bela. O indivíduo foi colocado à disposição da justiça.

Fonte Polícia Judiciária Civil de Vila Bela