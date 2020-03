Mauro anuncia novo decreto e aumenta quarentena das escolas de MT

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou, no início da noite desta segunda-feira (30), durante participação ao programa Estúdio – da TV Cidade Verde (canal 12.1), parceira do Repórter MT que vai baixar novo decreto nesta terça-feira (31/03) estendendo a suspensão das aulas das redes de ensino estadual, municipal e superior até o fim do mês de abril.

Na medida anterior, o governador havia decretado a paralisação por 13 dias, ou seja, terminaria no próximo dia 05. Porém, com o avanço da pandemia do novo coronavírus, Mauro viu a necessidade de ampliação do decreto.

Nesta segunda, o boletim da Secretaria de Estado de Saúde aponta que Mato Grosso tem 18 casos confirmados de coronavírus. Pelo menos 68 pessoas, com casos confirmados e suspeitos, estão internadas, sendo que 20 delas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Fonte Repórter MT