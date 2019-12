Mauro Mendes fala de dívidas de 3 bi da gestão Taques e faz um balanço de 11 meses de seu Governo

O Governador Mauro Mendes usou as redes sociais para fazer um balanço do primeiro ano de sua gestão frente ao governo de MT , ele cita que pegou o Estado com uma dívida de mais de 3 bi do seu antecessor Pedro Taques e de dividas com fornecedores e repasses atrasados entre outras .

Veja abaixo o balanço de 11 meses de Gestão

“Durante todo esse ano, estabelecemos metas claras para tirar o Estado da situação caótica em que se encontrava, com restos a pagar na ordem de R$ 3,5 bilhões, devendo 11.424 fornecedores, atraso de 11 meses no repasse obrigatório da saúde às prefeituras, além de 50% das viaturas paradas por falta de pagamento e 335 obras paralisadas em todo o Estado.⠀

Nossa equipe de servidores e secretários tinha a consciência de que, para obter resultados positivos, precisávamos pensar de forma criativa, de forma a encontrar soluções para velhos problemas.⠀

Com foco, trabalho e fé em Deus, adotamos medidas que contribuíram diretamente para melhorar a arrecadação, recuperar ativos, reduzir despesas e controlar os gastos públicos. Tivemos que fazer muitos enfrentamentos para conter o crescimento descontrolado do custeio da máquina pública, de um lado, e para corrigir distorções fiscais e tributárias, de outro. Foi assim que reduzimos despesas e começamos a ampliar a receita.⠀

Em um esforço conjunto, a Assembleia Legislativa entendeu a situação do Estado e aprovou as leis necessárias para a retomada das rédeas do nosso Mato Grosso, colocando o interesse coletivo acima do individual.⠀

O esforço foi enorme e a recompensa chegou. Conseguimos pagar o 13º salário do servidor público no dia 20 de dezembro, de forma integral. Um dia que trouxe um simbolismo muito grande para a nossa gestão, porque efetuamos o pagamento, apesar das inúmeras dificuldades financeiras pela qual o Estado enfrentou e ainda enfrenta, por não ter entrado nenhum dinheiro “novo”, como o FEX (Fundo de Apoio às Exportações).⠀

Superamos os desafios e o resultado é positivo. Com o pagamento do 13º, concluímos o ano pagando 14 folhas salariais, sendo que uma delas é referente ao 13º de 2018. Além disso, fechamos o ano retornando o pagamento do salário em parcela única, no dia 10. Estamos trabalhando muito para consertar o nosso Estado”, afirmou o Governador.

Fonte Rufando Bombo