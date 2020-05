Respirador da UTI Móvel de Pontes e Lacerda está com defeito desde janeiro

A crise gera oportunidades. Não na saúde de Pontes e Lacerda.

A pandemia seria um bom motivo para dotar o município de mais infra-estrutura em todas as áreas da saúde, seja nos Postos de Saúde quanto no Hospital Vale do Guaporé.

Mas nem mesmo as ambulâncias merecem uma atenção do Executivo Municipal.

Sem falar no “acordão das diárias”, uma verdadeira farra com o dinheiro público, fato que já foi levado ao conhecimento do Ministério Público – porque a Câmara Municipal recebe a denúncia mas não apura a irregularidade – a situação das ambulâncias em geral, e da UTI em especial – merecem a atenção das autoridades.

Há denúncia de que o respirador instalado no veículo Mercedez Benz para ser a UTI Móvel não está funcionando – ou de forma precária – desde janeiro deste ano. Os equipamentos precisam de manutenção e de calibragem.

As informações são de que a Prefeitura tem três ambulâncias adequadas para o transporte de pacientes, mas apenas um respirador, um monitor e uma bomba de infusão, que são usados nos três veículos, fazendo a mudança de carro sempre que necessário. Até “gambiarra” no sistema elétrico é feito (transformando a voltagem para adequar os equipamentos).

Ainda segundo a denúncia, desde janeiro o respirador está com defeito. A alternativa dos médicos que transportam os pacientes considerados graves é usar a respiração mecânica, o sistema AMBU. “A intenção é manter o sistema respiratório funcionando até a chegada do paciente à unidade de saúde. É exaustivo para o operador ficar ‘ambusando'”, manipulando o aparelho, injetando o ar de forma manual. Imaginem a gente ambusar de Pontes e Lacerda a Cuiabá”, diz um profissional que faz o procedimento constantemente.

Transporte de pacientes com Covid-19

Há informações de que a Secretaria de Saúde não definiu uma ambulância específica para o atendimento a pacientes com coronavírus.

As últimas duas viagens para o transporte para Cáceres/Cuiabá das pessoas contaminadas foram realizadas por ambulâncias comuns e diferentes:

Dia 20.05 – remoção feita pela ambulância placas QBX 2810

Dia 12.05 – remoção feita pela ambulância placas QBY 6051