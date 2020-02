Meia hora de chuva escancara a falta de drenagem para escoamento d’água em Pontes e Lacerda. Quem fiscaliza: silêncio total

Aquilo que os mais sensatos falam aos quatro ventos e insistem de que não se pode fazer pavimentação sem drenagem e canalização pluvial pode ser comprovada com meia hora de chuva.

Basta andar pelas ruas e avenidas da cidade para comprovar a quantidade de água correndo sobre o asfalto, com poucas ou sem “bocas-de-lobo” até chegarem aos córregos que, por sua vez, assoreados, aumentam imediatamente de volume e acabam por transbordar.

Na noite deste domingo, por pouco não tivemos uma morte para simbolizar esse descaso e falta de planejamento e compromisso na execução de serviços de infra-estrutura.

Um senhor estava andando de moto pela Avenida Joaquim Gomes de Souza sem perceber que a enxurrada tinha transbordado o Córrego Buriti. Ao passar pela ponte – que não possui proteção – foi levado pela correnteza, indo parar na Avenida Municipal. Com muita sorte, acabou sobrevivendo.

Em todos os cantos da cidade tivemos problemas com as chuvas. Algumas vem de anos, outras são recentes, consequência das falhas ou ausência de projetos de engenharia no tocante à drenagem de águas da chuva.

Drenagem é fundamental e indispensável

Vejam a orientação de um conselheiro do CREA de Rondônia:”Onde se realiza pavimentação asfáltica sem o sistema de drenagem, em pouco tempo, haverá prejuízo e transtorno. As vias que recebem asfaltamento e onde não é feito este serviço, tem menor tempo de duração. A ausência de drenagem e de sistema de esgoto resultam em acúmulo de águas servidas e o surgimento de buracos o que passam a gerar transtornos para pedestres e condutores de veículos.

O sistema de drenagem é um dos primordiais serviços de saneamento básico, e um dos mais imperceptíveis e importantes.

A utilização do sistema de drenagem propicia vários benefícios como:

Diminuição com gastos em manutenção das vias públicas; Rebaixamento do lençol freático da região; Recuperação das áreas alagadas; Valorização das áreas beneficiadas; Melhorias dos sistemas de acessibilidade e viário; Escoamento de águas superficiais, evitando águas estagnadas; Facilitar o tráfego, de veículos e dos transeuntes nos períodos de precipitações; Garantir a segurança da infraestrutura, a integridade e a vida dos que usufruem.

Para as obras de pavimento, o sistema de drenagem é um dos basilares métodos de proteção, que lhe conferem as condições necessárias para manter a qualidade e a durabilidade esperada para toda a vida útil do asfalto.

“Uma obra de pavimentação realizada sem considerar a construção, ou um sistema eficiente de drenagem, certamente acelera a deterioração do pavimento e que elevará gradativamente os custos de manutenção, por aumentarem às inúmeras obstruções e intervenções de reparos, geralmente provisórios, por não se resolver em definitivo o fato que ocasionou o dano reparado.

“Conclui-se que, se os entes públicos responsáveis se oferecessem o devido cuidado que o sistema de drenagem merece, muitos de suas obras minimizariam e mitigariam o retrabalho, as intervenções e as calamidades, além de gerar uma economia na manutenção do patrimônio privado e público, que refletiria em desenvolvimento e novas vias pavimentadas, oferecendo saúde, economicidade de água potável e conforto que a sociedade necessita e são oferecidas pelas obras associadas de pavimentação e drenagem”.

Política barata e populista “a cata de votos”

A irresponsabilidade do Executivo Municipal está escancarada em fazer asfalto “meia boca”, sem a estrutura necessária e em não consertar o que vem de outras administrações.

“O pior cego é o que não quer ver”.

Infelizmente, Pontes e Lacerda é terra sem lei, sem fiscalização.

A “salvação” pode ser o Tribunal de Contas do Estado, quando verificar o que está sendo e o que não está sendo feito com o dinheiro público em Pontes e Lacerda.

De resto, não se iludam.