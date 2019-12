Menor é detido suspeito de homicídio em bar no bairro Vila Guaporé

Um adolescente de 16 anos, suspeito do homicídio registrado na manhã da ultima quarta-feira (25/12), em um bar no bairro Vila Guaporé, foi preso Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (26/12).

De acordo com informações, a vítima que foi identificada como Josias Vieira Ortiz., 32 anos, após uma discussão no bar do Dedézão, foi atingido por dois golpes de faca no tórax e acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito.

Após investigações, a Polícia Judiciária Civil conseguiu prender o suspeito que tem 16 anos. Segundo o Delegado Gilson Silveira, que está a frente do caso, disse que o menor estava junto com o pai no bar e que os envolvidos afirmaram que estavam sob efeito de álcool e que de fato, tudo começou após uma pequena discussão resultando no homicídio.

O suspeito não possui passagens policiais e o Judiciário irá representar ao Ministério Público a internação para a segurança do suspeito.

Outro fator que será investigado será o de quem estava dando bebida alcoólica para o menor.