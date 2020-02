Menores são detidos por tráfico e associação ao tráfico de drogas

Dois adolescentes foram detidos na noite desta quinta-feira (27/02), por tráfico e associação para o tráfico. O caso foi registrado na Praça dos Pioneiros em Comodoro.

Após uma denúncia a Polícia localizou um casal de adolescentes que recentemente, haviam sido detidos em uma festa organizada por uma facção criminosa.

Segundo o denunciante, os suspeitos estariam na Praça e iriam realizar a entrega de entorpecentes. O menor ao perceber a presença da Polícia entregou algo para a garota que o acompanhava.

Após a revista pessoal, foi encontrado com o adolescente o valor de R$98,00. A garota se recusou a retirar o que carregava nos bolsos. Ambos foram encaminhados para a 2ª CIPM.

A Polícia solicitou à Cadeia Pública de Comodoro, o apoio de uma Policial penal feminina para realizar a busca pessoal. Com a garota foi encontrado duas porções de substancia análoga a cocaína. Ao serem indagados, afirmaram que possuíam mais entorpecentes em casa.

Quando foi solicitado permissão do menor, para verificar os conteúdos do aparelho celular foi localizado no celular o cadastro do mesmo na organização criminosa denominada comando vermelho.

Na residência foi encontrado cinco porções de substância análogas a cocaína e uma porção de substancia análoga a pasta base de cocaína dentro de um estojo.

Por se tratar de menores foi solicitado a presença do conselho tutelar e se fizeram presente para acompanhar a elaboração do boletim de ocorrência.