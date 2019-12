Ministério da Saúde libera R$ 138 milhões para MT; Dr. Leonardo contempla 29 cidades

Uma articulação da bancada federal de Mato Grosso durante todo o ano de 2019 resultou na liberação de R$ 138 milhões do Ministério da Saúde em emendas impositivas. O deputado federal Dr. Leonardo (Solidariedade-MT) indicou um total de R$ 6 milhões que irão ajudar a desafogar as contas das Secretarias de Saúde de 29 prefeituras neste final de ano. O montante será aplicado em ações de média e alta complexidade.

Serão contempladas as seguintes cidades: Água Boa, Apiacás, Araputanga, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Cocalinho, Conquista D’Oeste, Cuiabá, Figueirópolis D’Oeste, Jaciara, Jauru, Juína, Matupá, Mirassol D’Oeste, Nova Mutum, Paranatinga, Pontes e Lacerda, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, Ribeirão Cascalheira, Rio Branco, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Serra Nova Dourada, Sorriso, Vera e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Com a liberação do Ministério da Saúde para incremento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), as cidades receberão recursos para complementar o custeio dos serviços, com o objetivo de melhorar o atendimento à população incrementando o financiamento da rede própria de atendimento e, ainda, atuando na ampliação do custeio proporcionando a redução de filas de atendimento.

“É com alegria que conseguimos viabilizar esse apoio aos municípios no final de um ano tão difícil para a saúde. Por ser médico que atuou na rede pública conheço de perto a realidade do SUS. Por isso, também, tenho trabalhado em várias frentes pela saúde. No primeiro semestre liberamos recursos ajudar as cidades no custeio de ações que estão beneficiando diretamente a população como, por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família. Agora, o investimento será em atendimentos e redução de filas. Em 2020 o trabalho continua”, explicou Dr. Leonardo.

De acordo com o MS, poderão ser alocados recursos de emenda em Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para Cumprimento de Metas que serão cadastrados no Sistema de Informações Ambulatoriais de Saúde (SIA) e no Sistema de Informações Hospitalares.

Neste ano, Dr. Leonardo beneficiou outros municípios de Mato Grosso na atenção básica ou atenção primária em saúde. O incremento temporário do PAB é um “plus” nos recursos utilizados pelos municípios na execução das ações em Atenção Básica pactuadas em seus Planos Municipais de Saúde. Foram beneficiadas: Alto Garças, Campos de Júlio, Cocalinho, Conquista D’Oeste, Jauru, Alto Araguaia, Aripuanã, Canabrava do Norte, Chapada dos Guimarães, Colíder, Confresa, Santo Afonso e Juruena.

Veja a relação dos municípios contemplados com Emendas Impositivas 2019 indicadas pelo deputado federal Dr. Leonardo:

MUNICÍPIO VALOR LIBERADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE Água Boa R$ 250.000 Apiacás R$ 200.000 Araputanga R$ 12.265 Barra do Bugres R$ 300.000 Cáceres R$ 1.169.117 Campo Novo do Parecis R$ 100.000 Campos de Júlio R$ 250.000 Cocalinho R$ 50.000 Conquista D’Oeste R$ 38.013 Cuiabá R$ 1.200.000 Figueirópolis D’Oeste R$ 48.309 Jaciara R$ 45.100 Jauru R$ 87.535 Juína R$ 300.000 Matupá R$ 80.913 Mirassol D’Oeste R$ 300.000 Nova Mutum R$ 150.000 Paranatinga R$ 100.000 Pontes e Lacerda R$ 200.000 Porto Estrela R$ 14.076 Reserva do Cabaçal R$ 3.127 Ribeirão Cascalheira R$ 144.703 Rio Branco R$ 61.457 Rondonópolis R$ 500.000 São Félix do Araguaia R$ 200.000 Serra Nova Dourada R$ 27.832 Sorriso R$ 300.00 Vera R$ 49.909 Vila Bela da Santíssima Trindade R$ 100.000

Da Assessoria