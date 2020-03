Ministério Público decide apoiar comércio aberto em PL mas com cuidados preventivos contra coronavirus

O Promotor de Justiça de Pontes e Lacerda, dr. Frederico Ribeiro, aliviou a tensão dos comerciantes ao anunciar no final da tarde de que não vai mais pedir o fechamento do comércio local, desde que cumpridas as exigências de higienização de funcionários e clientes e o distanciamento entre eles de pelo menos 1,5 metro.

A decisão foi transmitida à diretoria da Associação Comercial em audiência por teleconferência que aconteceu nesta quarta-feira.

O pedido de reunião com o Ministério Público surgiu no encontro de 62 empresários ocorrida nesta terça-feira(24/03), no Batalhão da Policia Militar, com a presença do procurador do Município, Chefe de Gabinete do prefeito e presidente da Câmara e diretor da Associação Maxsuel Guimarães. O pedido foi aceito imediatamente pelo Dr. Promotor.

Durante a reunião, o dr. Frederico Ribeiro ressaltou que o MP estava sensivel e também preocupado com a necessidade de prevenção contra o coronavirus e com a redução da atividade econômica e suas implicações. E comunicou que estava alterando a notificação recomendatória nr. 25, alterando a recomendação para que o comércio permaneça de portas abertas, ainda em horário reduzido, nas mesmas condições atuais, das 7 as 13 horas. As atividades essenciais terão atendimento diferenciado, com horário exclusivo para os idosos.

O Presidente da Acepl, Eridson Vieira, disse que a classe empresarial estava satisfeita com o resultado e se comprometeu a transmitir aos empresários as condições do Ministério Publico, que é a de obedecer o protocolo de prevenção do coronavírus.

Na reunião ficou claro que poderá haver alteração no que ficou acordado, dependendo do cenário que se apresentar com relação ao coronavírus, preocupação e prioridade de todos.