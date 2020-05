Ministério Público deve apurar denúncia de irregularidade na coleta de lixo em Pontes e Lacerda

A deficiência na coleta de lixo em Pontes e Lacerda tem causado transtornos aos moradores desde 2017. Entendendo a inércia da prefeitura em resolver a situação, o vereador Anderson Barbosa enviou um ofício ao Ministério Público, no dia 19 de março, para apurar as possíveis irregularidades na prestação do serviço.

Uma das irregularidades apontadas no documento, consta a não readequação do contrato devido ao crescimento populacional e criação de novos bairros. Só no residencial Florias são 440 residências fora da vigência do acordo, além de outras localidades.

Além disso, o vereador Anderson Barbosa afirmou que a empresa se resguardou sobre a argumentação que o contrato teve um percentual considerável cortado por parte do executivo da gestão atual, sob a alegação de economia, e isso incorreu na má qualidade do serviço.

Em contrapartida, a prefeitura alega que o valor pago é justo e que a empresa não está cumprindo com o estabelecido. Agora, cabe ao Ministério Público apurar e decidir quem são os responsáveis.