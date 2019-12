Ministério Público pede condenação de Alcino Barcelos por ter pedido premiação “por fora” para Campeonato de futebol em 2018

MP concluiu inquérito civil nr, 933/2018 e ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra o prefeito Alcino Barcelos por ilegalidades gravíssimas ocorridas em 25.04.2018 no pregão 024/2018 onde foi contratada a empresa Anunciata Assessoria, Cerimonial e Eventos Ltda para realização de campeonato de futebol, no valor total de R$ 159 mil.

A denúncia do Promotor é de que o prefeito entrou na sala de licitações quando ocorria o pregão questionando se os licitantes haviam assinado uma ata de reunião comprometendo-se a pagar premiação “por fora” do edital aos times vencedores do campeonato, no valor de R$ 45 mil.

Como o representante da empresa vencedora, Romes Amurim, se negou a assinar a ata por considerá-la ilegal, já que a premiação constante no edital não fazia qualquer referência ao prêmio em dinheiro exigido pelo Prefeito.

A Promotoria apresentou áudios feitos pelo prefeito via whatsapp coagindo e ameaçando em tom intimidatório o representante da empresa vencedora com ameaça de não expedir a ordem de serviço em favor da empresa e não realizar o campeonato de futebol. Esse é um dos trechos do recado do prefeito por áudio: “Se você assinar a ata, Romes, eu vou pensar em fazer o campeonato com você. Se não assinar, esquece”.

Ao ser questionado pelo Ministério Público, Alcino se limitou a informar que a licitação havia sido anulada em razão de “vicio de legalidade”.

As testemunhas arroladas no inquérito confirmaram a denúncia da Promotoria. “É vasta a prova documental juntada aos autos em que o vencedor da licitação foi coagido pelo prefeito a realizar ato não previsto no edital, sob pena de cancelar o certame, como de fato foi feito”, cita o Ministério Público. Por esta razão está sendo pedido que o Prefeito Alcino seja condenado por improbidade administrativa.