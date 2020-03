Ministério Público poderá averiguar possível uso político de equipamentos para atendimento de emergência em Figueirópolis

O Consórcio Nascentes do Pantanal formado pelos municípios da região disponibilizou seis caminhões, duas patrolas, pá-carregadeira, escavadeira e melosa, que estão executando trabalho de emergência nas estradas rurais de Figueirópolis d´Oeste e recuperando estragos causados pelas chuvas.

De acordo com levantamento realizado, as chuvas causaram estragos em diversas estradas do município, mais de 16 pontes e bueiros também foram danificados ou destruídos. O gestor público decretou situação de emergência no último dia 22/02.

Fotografias enviadas à redação do Popular Online mostram que a estrutura doada para o atendimento de emergência pode estar sendo utilizada politicamente, beneficiando propriedades particulares com serviços de aterro. Uma das imagens mostra um caminhão que seria parte dos equipamentos recebidos depositando terras em um terreno em frente ao Terminal Rodoviário da cidade.

Questionado sobre a situação, o vereador Fagner Luiz dos Santos informou que o terreno em questão não pertence a Prefeitura municipal e ressaltou que a estrutura cedida pelo o Consórcio é para atendimento emergencial das estradas que foram prejudicadas pelas chuvas e não para as ações urbanas.

Informado sobre o ocorrido o secretário executivo do Consórcio Nascentes do Pantanal, Dariu Carnieu, informou que manteve contato com o gestor público e com o encarregado dos serviços realizados através do Consórcio. “Conversei com o encarregado. Me disse que, a pedido do prefeito, estavam aproveitando o retorno da zona rural pra trazer material para depositar em um terreno pra uso posterior nas ruas da cidade pela prefeitura”, afirmou.

Consultado sobre possível denúncia feita ao Ministério Público (MP) sobre o assunto, o promotor de Justiça Daniel Luiz dos Santos, solicitou o encaminhamento de conteúdo ao órgão, para averiguação da situação.

Na manhã de ontem, 09 dos 11 vereadores de Pontes e Lacerda votaram contra um Projeto de Lei para o encaminhamento de dois caminhões, uma pá-carregadeira e funcionários ao município de Figueirópolis d’oeste. Vários vereadores não negaram a importância da ação, mas questionaram a situação das pontes e da precariedade das ruas em Pontes e Lacerda.

Já em Jauru apesar da precariedade das ruas da cidade, os vereadores aprovaram a doação de serviços de uma pá-carregadeira ofertada pelo prefeito Pedro Ferreira ao município de Figueirópolis. Todos votaram favoráveis em sessão ordinária realizada na noite de ontem.

