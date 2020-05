Quase sessenta dias atrasados, médicos de Pontes e Lacerda se reúnem para “alinhar” a conduta diante do coronavírus.

Há praticamente sessenta dias que o Covid-19 se tornou o centro das atenções de toda a população.

Com sete casos comprovados de contaminação, informações “embaçadas” dos órgãos de saúde do município, e ausência de plano de prevenção e enfrentamento à pandemia – entregue hoje ao Conselho Municipal de Saúde – somente agora os médicos vão de se reunir para “alinhar” a conduta de atendimento, de solicitação de exames e de tratamento.

O encontro, que contará com a presença do Promotor Público Dr. Frederico Ribeiro, segundo a Secretária de Saúde, Luana Aparecida, “é para todo mundo falar a mesma língua, porque está tendo muitas dúvidas”.

Em um planejamento sério, qualificado e técnico, essa reunião deveria ser uma das primeiras ações da Secretaria de Saúde. Só a partir de agora é que os profissionais vão uniformizar procedimentos médicos para o atendimento aos cidadãos que contraírem o Covid-19.

Mais uma vez, Ministério Público

Com certeza, dois fatos que “escancararam” a ausência de protocolos e desconhecimento na elaboração de planejamento e gestão de crise – foram a entrevista esclarecedora do Dr. Antonio Azambuja – médico de PSF – à TV Centro Oeste divulgada desde ontem (13/05) e a reunião que ele teve com o Promotor Público da área cível.

Segundo o médico, “há quase sessenta dias do início da pandemia, o Município não tem um plano de atendimento ao Covid-19, não tem um protocolo e muito menos um plano de saúde para mostrar à população”.

Enfim, a reunião dos médicos

A reunião será nessa sexta-feira (15/05), na Escola do Legislativo, com a presença dos médicos do Município e da Santa Casa.