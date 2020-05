Missão COVID oferece atendimento médico online sobre COVID-19

Buscando alternativas de atendimento às pessoas com sintomas de Coronavírus, o cardiologista Leandro Rubio e o oncologista Raphael Brandão, criaram a plataforma Missão Covid-19 que conecta médicos voluntários a pacientes.

O projeto é sem fins lucrativos e presta assistência à população que precisa de atendimento médico através de telemetria, solucionando questões e identificando quem deve ir ao hospital.

O site é completo com informações sobre o Coronavírus, como é transmitido, prevenção, sintomas, sinais de gravidade e tratamento.

Como acessar?

O serviço está disponível via site: www.missaocovid.com.br, sendo necessário fazer um breve cadastro para ter acesso ao sistema. O atendimento médico online é regulamentado apenas durante a pandemia, de acordo com a Portaria número 467 publicada no Diário Oficial da União, em 20 de março, que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública.

Fonte Unifap