Se casos de Coronavírus aumentarem cumulativamente em Pontes e Lacerda, a saída é a ambulancio-terapia

Nenhuma autoridade da área da saúde ou dirigente do Hospital Vale do Guaporé – a nossa Santa Casa – mostrou de forma transparente a deficiência hospitalar para o enfrentamento do novo Coronavírus.

Apenas o diretor-presidente e o diretor-clínico do hospital, em entrevistas, comentaram sobre a fórmula para se encontrar o número de leitos e respiradores necessários para o atendimento dos pacientes que contraírem o vírus. Mas nenhum definiu claramente a quantidade ideal.

A projeção das autoridades de saúde para a pandemia do novo coronavírus, é a seguinte:

População atendida pelo Hospital Vale do Guaporé: 105 mil pessoas

50% não serão contaminadas (52.500)

Da outra metade, 85% tem boa evolução ou nem ficam sabendo que foram infectados, cerca de 44.600 pessoas

15% tem os sintomas agravados, próximo de 7.800

Desses, 5% vão para UTI – 400 doentes, sendo que 200 precisarão ser entubados.

Em outras palavras, todos os casos graves serão removidos para Cáceres ou Cuiabá.

Estrutura do Hospital para o Coronavírus

O Hospital Vale do Guaporé destinou a “Ala Rotary” para atender os infectados. Possui 8 camas, podendo ser ampliados para até 40.

E possui quatro respiradores. Dois no centro cirúrgico (precisam estar à disposição de casos de urgência, acidentes e outras doenças graves). Para os infectados pelo COVID 19, restam somente dois.

Ha informações de que a Câmara autorizou a utilização de uma verba de cerca de R$ 400 mil na sessão do dia 15 de abril (quarta-feira), onde serão adquiridos três respiradores. o que deveria ter sido feito há mais de quarenta dias.

Teremos 5 respiradores.

Lembrando que o Hospital não possui uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI e que o a UPA não será implantada, embora conste no plano de governo da atual gestão municipal.

Não citamos a quantidade de profissionais que deverão ser qualificados para enfrentar essa crise.

Além de rezar, ambulancio-terapia

Primeiro, torcer para que os números sejam menores do que as previsões do Ministério da Saúde, para Pontes e Lacerda e, via de consequência, para Mato Grosso.

Aumentar os cuidados com a prevenção.

Quem tem disponibilidade para viajar de carro, mantenha o veículo com o tanque cheio, para uma eventual necessidade de ir para Cuiabá. Não espere agravar os sintomas.

A maioria que depende do SUS, reze para que tenha ambulância para o transporte. Mais uma vez, a alternativa é a “ambulancioterapia“, como dizia o saudoso vereador Ivanildo Amaral.

Quando a saúde é prioridade

Num município em que foram decretados estado de emergência e de calamidade pública, onde os cofres da Prefeitura estão com R$ 22 milhões em caixa, acrescido com mais de R$ 1 milhão sem aplicar na UPA, é o momento de adquirir equipamentos médicos e novos leitos e cedê-los à Santa Casa para que, quando sairmos dessa crise sanitária, tenhamos aumentado a capacidade de atendimento à saúde da população sudoeste de Mato Grosso.

Mas isso é para quem tem visão empreendedora e de estadista.