Moradores reclamam da qualidade do asfalto na Vila Guaporé

Moradores do bairro Vila Guaporé têm reclamado da qualidade do asfalto realizado no fim de 2019, isso porque o asfalto de diversas ruas da região está se deteriorando e nenhuma melhoria foi feita nas vias pela prefeitura.

A reclamação veio por parte dos moradores à TV Centro Oeste, na tarde desta quinta-feira (24/04). Feito a denúncia, uma equipe de jornalismo foi averiguar a situação.

O referido asfalto é o próximo ao Posto Telégrafo. A pavimentação está se desfazendo junto à calçada.

A população espera os reparos da Secretária Municipal de Obras.