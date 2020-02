Moradores reclamam de infestação de escorpiões em terreno no Residencial Glória

Na tarde desta terça-feira (11/02), a equipe de reportagem da TV Centro Oeste recebeu inúmeras reclamações de alguns terrenos abandonados no Residencial Glória. O local está servindo como criadouro de escorpiões, cobras e ponto para descarte de lixo.

De acordo com alguns moradores, o terreno fica localizado na rua 08, e por muito tempo ninguém aparece para realizar limpeza no local. Segundo informações, um morador identificado como Paulo, ele mata cobras no quintal quase que diariamente.

A filha de uma moradora fez questão de colocar um escorpião no álcool para comprovar a quem duvidar sobre a existência destes animais no local.

Além do lixo e animais, o local está propicio para esconderijo de criminosos. “Eu tenho medo de sair de casa à noite, não sei o que irei encontrar”, “Minha máquina de lavar roupas foi roubada, quando eu fui ver, os criminosos haviam a colocado neste terreno abandonado”, relatou alguns moradores.

O denunciante afirmou que o pessoal da Secretaria já passou por ali e disseram aos moradores que há muitas denúncias do terreno, mas até o momento nenhuma atitude foi tomada.