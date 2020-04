Moradores reclamam do acúmulo de lixo e mato em terrenos baldios no Jardim Aliança

Moradores mais um vez procuram a TV Centro Oeste nesta quarta-feira (01/04), para denunciar terrenos baldio. Desta vez, os prejudicados são os residentes do bairro Jardim Aliança, que há muito tempo esperam pela limpeza do local.

Segundo a denunciante, na avenida Minas Gerais a preocupação é o abandono, já que eles são obrigados a conviver ao lado de lixos, entulhos, insetos e animais peçonhentos.

Essa realidade traduz a falta de respeito com a população, que paga com a própria saúde o convívio com ambientes insalubres.

Outro caso

Mato e lixo são comuns no bairro Jardim Aliança. Na rua Joaquim Gerônimo da Silva, esquina com a avenida Bahia, o caso se repete.

Os moradores do entorno do local, afirmaram que há muito tempo nenhuma limpeza é realizada no terreno.

“Não sabemos quem são os donos do local, mas precisamos que ele tome providências”, relatou uma moradora.