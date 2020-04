Motociclista em alta velocidade provoca acidente de trânsito

Um motociclista em alta velocidade perdeu o controle e bateu em um carro parado na avenida Marechal Rondon. O acidente de trânsito aconteceu no bairro Jardim Bela Vista na noite desta sexta-feira (03/04).

De acordo com as informações de testemunhas, a colisão aconteceu porque o motociclista perdeu controle depois que passou em um quebra moles. Ele bateu na traseira de um Fox que estava parado no acostamento.

Populares acionaram a Guarnição do Corpo de Bombeiros, que o encaminharam ao hospital Vale do Guaporé. A polícia Militar esteve no local para registrar o caso.