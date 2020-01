Motociclista embriagado causa acidente na contramão da avenida Marechal Rondon

Um acidente de trânsito foi registrado neste sábado (18/01), após um motociclista embriagado e sem CNH, perder o controle da moto enquanto trafegava na contramão da avenida Marechal Rondon. O motociclista fugiu do local e posteriormente foi detido nos fundos da escola Vale do Guaporé.

De acordo com informações, a Polícia Militar de Pontes e Lacerda foi acionada com dados de um acidente de trânsito. O incidente resultou em danos materiais em uma propriedade privada. O suspeito fugiu do local.

Uma testemunha relatou a Guarnição que o motociclista estava trafegando em alta velocidade, e ao passar por uma lombada, perdeu o controle da moto e atingiu a vidraça de um estabelecimento.

O condutor foi localizado aos fundos da escola Vale do Guaporé. Ele reagiu a detenção, sendo necessário usar força e algemas para contê-lo. Segundo ele, teria ingerido várias cervejas no curral e assumido a direção da motocicleta. O suspeito recusou ser submetido ao teste do etilômetro, sendo necessário lavrar o respectivo termo de constatação de embriaguez alcoólica.

De acordo com informações, ele não possui CNH. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para conhecimento da autoridade policial e as medidas cabíveis ao caso.