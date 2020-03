Motociclista fica ferida após ser atingida por veículo

Uma motociclista ficou ferida após ser atingida por um carro. O acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (02/03), na avenida Tancredo Neves.

De acordo com informações, a condutora do carro ao sinalizar que iria realizar uma conversão de pista, não parou e acabou colidindo contra uma motociclista. Ambas trafegavam na mesma direção.

Com o impacto da colisão, a motociclista foi ao solo e sofreu escoriações. Ela foi socorrida pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé.

A Polícia Militar foi acionada para sinalizar e registrar o boletim de ocorrência.