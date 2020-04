Motociclista fica ferido após acidente de trânsito no centro de Pontes e Lacerda

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado(11/04), no cruzamento da rua Goias com a avenida São Paulo em Pontes e Lacerda, envolvendo um carro modelo Astra e uma moto Bros. O motociclista estava com várias escoriações e foi encaminhado para o pelo Corpo de Bombeiros ao hospital Vale do Guaporé.

De acordo com informações, o carro e a moto estavam no mesmo sentido na rua Goias, quando a motorista iria entrar na avenida São Paulo e a colisão foi inevitável.

A Polícia Militar foi acionada para a registrar o boletim de ocorrência.