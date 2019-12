Motociclista fica ferido após invadir preferencial e causar acidente na avenida Marechal Rondon

Um motociclista ficou ferido após invadir a preferencial e colidir contra um carro. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (16/12).

De acordo com informações, um motociclista estava trafegando em uma moto 150 Fan, vermelha, pela rua Luiz Carlos Soares, quando não respeitou a sinalização e invadiu a preferencial, colidindo contra um carro modelo Saveiro, vermelho que estava trafegando na avenida Marechal Rondon.

O motociclista foi encaminhado pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar para o Hospital Vale do Guaporé com escoriações e uma possível fratura no braço.

A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência para posteriores providências.

Há a informação de que não tem sinalização de Pare no local.