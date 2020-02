Motociclista foge da PM e colide contra placa de sinalização

Na noite deste sábado (15/02), duas pessoas foram detidas por direção perigosa, desobediência e por não possuírem carteira nacional de habilitação, CNH. O fato foi registrado na BR-174 B.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarnição Policial estava realizando rondas nas proximidades do ginásio Bezerrão, quando se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, ambos em uma motocicleta.

Os policiais deram voz de parada ao condutor, porém ele desobedeceu. Foi realizado o acompanhamento dos indivíduos e ao chegar no cruzamento da rua Pedro Milão Sanches com a BR-174b, o condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma placa de sinalização.

A motocicleta modelo Honda CG 125 Fan, vermelha teve o painel danificado.

O condutor ao ser indagado, informou que não obedeceu a ordem de parada por não possuir CNH.

Não foi encontrado ilícito penal. O caso foi encaminhado para a delegacia para registro do boletim de ocorrência e providências cabíveis ao caso.

Fonte Polícia Militar