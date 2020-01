Motociclista invade preferencial e colide contra táxi

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (08/01), envolvendo um táxi e uma moto na rua Terezinha Coura Garbin, esquina com a avenida Teodomiro Rodrigues de Souza. Com o impacto da batida a passageira da motocicleta ficou ferida.

De acordo com informações, o motorista do táxi estava trafegando na rua Terezinha Coura Gabin, sentido ao Jardim Bela Vista, quando duas pessoas que estavam em uma moto modelo Honda Biz, na avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, invadiu a preferencial. A colisão foi inevitável.

Segundo informações, a placa de Pare foi arrancada do local e pode ter sido o motivador deste acidente.

As vítimas foram encaminhadas pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar para o Hospital Vale do Guaporé com escoriações.

A Policia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência.