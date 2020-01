Motociclista invade preferencial em alta velocidade e provoca acidente

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (17/01), na avenida Joaquim Gomes de Sousa esquina com a rua Gonçalo Nunes, próximo ao Ginásio Bezerrão. O fato envolveu moto e carro, e deixou um motociclista ferido.

De acordo com informações, o motorista estava trafegando em um carro modelo Corolla na rua Joaquim Gomes de Sousa quando ia entrar na rua Gonçalo Nunes, foi surpreendido por um motociclista que estava em alta velocidade e não respeitou a placa de Pare. A colisão foi inevitável.

Com o impacto da batida, o motociclista sofreu escoriações e foi socorrido pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar que o encaminhou para o Hospital Vale do Guaporé.

O carro ficou com a frente danificada.