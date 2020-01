Motociclista morre após sofrer acidente na rua Terezinha Coura Gabin

Um motociclista morreu no Hospital Regional de Cáceres, após sofrer um acidente de trânsito ao colidir com um carro. O fato foi registrado na rua Terezinha Coura Garbin com a avenida Municipal na tarde do último domingo (29/12).

De acordo com os relatos, uma motorista seguia pela rua Terezinha Coura Garbim, quando o motociclista, invadiu a preferencial.

O motociclista ao cair, bateu forte a cabeça e sangrou muito no local. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima ao hospital Vale do Guaporé.

Há informações de que o motociclista estava visivelmente embriagado.

Testemunhas relataram que apesar do motociclista ter invadido a preferencial e provocado o acidente, a condutora transitava pela via em alta velocidade.

Na manhã desta quinta-feira (02/01) familiares noticiaram que o motociclista identificado como Moisés não resistiu e morreu com traumatismo craniano.

O corpo de Moisés está sendo velado e será sepultado no cemitério municipal do município de Cáceres.