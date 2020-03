Motociclistas ficam feridos após colisão na avenida Florespina Azambuja

Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (12/03), na avenida Florespina Azambuja próximo da escola São José. O fato envolveu dois motociclistas, um deles sofreu escoriações no braço e o outro um corte no pé.

De acordo com informações de populares, os motociclistas colidiram e ambos caíram no chão.

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou as vítimas para o Hospital Vale do Guaporé.

Atualização às 13h:36 min

Familiares de um das vítimas informou que um dos motociclistas sofreu um corte no pé e precisou levar 6 pontos.

Segundo o relatado, um motociclista seguia na avenida Florispina Azambuja, quando um carro estacionado na rua abriu a porta, e na tentativa de desviar, outro motociclista que seguia no mesmo sentido o atingiu.