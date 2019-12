Motorista colide contra motociclista que trafegava na contramão

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (16/12), no cruzamento da avenida Paraná com a rua Vera Lúcia. O fato envolveu uma motociclista e um motorista.

De acordo com informações do motorista, ele estava trafegando pela avenida em um carro modelo Astra, cor prata e placa ALO-1628, quando atingiu uma motociclista que trafegava na contramão em uma moto modelo Honda Biz vermelha, placa QCE-4655, com uma passageira.

Com o impacto da batida, a motociclista e a passageira foram ao solo. O motorista ficou no local e prestou socorro às vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Vale do Guaporé pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar.

A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência. Segundo os Policiais, no local que aconteceu a colisão, a motociclista não estava mais na contramão.