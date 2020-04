Motorista de caminhão é detido pela Polícia por transporte irregular de madeira

A Policia Militar do município de Comodoro apreendeu um caminhão que transportava madeiramento ilegal no distrito de Rondolândia, o crime ambiental aconteceu na manhã desta quarta feira (15/04), na ação policial uma pessoa foi detida.

De acordo com informações a Policia Militar de Comodoro, recebeu uma denuncia anônima de que estaria passado um caminhão carregado de madeira no distrito de Rondolândia,de imediato a guarnição em diligência encontraram o caminhão com as mesmas características porém com uma lona em cima da carga, ao dar ordem de parada e ao ser questionado sobre a carga o motorista disse que estava transportando as madeiras e tinha sido carregado de uma serralheria de Rondolândia e que não possuía a nota fiscal da carga.

Foram apreendidos aproximadamente 14 m² de madeira serrada, tipo prancha e vigas prontas para o uso.

Diante dos fatos, o motorista do caminhão junto com o madeiramento foram encaminhados para a delegacia de Policia Civil de Comodoro para ser tomadas as devidas providencias.