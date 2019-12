Motorista de Pontes e Lacerda morre carbonizado após caminhões baterem de frente e pegarem fogo

O motorista de um caminhão baú de Pontes e Lacerda, Elias Evaristo Rodrigues, morreu após bater de frente com um caminhão boiadeiro no km 597 da BR-070, no município de Poconé (104 km de Cuiabá), nesta segunda-feira (17/12).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido ao impacto da batida, os veículos pegaram fogo. O motorista do caminhão furgão morreu carbonizado após ficar preso às ferragens.

O estado de saúde do condutor do veículo de transporte de boi não informado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, mas o caminhão baú já havia sido destruído pelo fogo.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), analisou o local do acidente e encaminhou o corpo do motorista ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

Elias Evaristo Rodrigues, nasceu em 11/ 05/1962 e morreu 16/12/2019, a missa será na Igreja Sagrado Coração de Jesus as 14:30 e o enterro as 18 horas.

Fonte Repórter MT