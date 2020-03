Motorista embriagado causa vários danos materiais e é preso pela Polícia Militar

Um motorista embriagado colidiu contra alguns portões de residência e bateu em outro veículo, após perde totalmente o controle do carro, na noite deste sábado (28/03). A polícia afirmou que o suspeito não tinha condições de realizar o teste de etilômetro.

Segundo as informações, o suspeito bateu contra um portão na rua Nilza M. Costa, mas foi detido no cruzamento da rua Goiás com a BR 174B, e nesse trajeto colidiu contra outro portão de residência e em uma camionete.

Segundo a Polícia Militar, após a ordem para descer do veículo, o suspeito saiu sem condições de parar em pé.

No momento da abordagem, as vítimas estavam no local, pois também buscavam localiza-lo.

O carro, parcialmente destruído, ficou no local pela indisponibilidade de guincho. A polícia informou que o suspeito já possui passagens pela Polícia por outros delitos.

Pela gravidade do crime, o infrator foi preso por dirigir sob influência de álcool e danos materiais. Ele teve a Carteira Nacional de Habilitação apreendida, pois se trata de uma infração gravíssima no trânsito.

Ninguém ficou ferido e as vítimas foram até a Delegacia registrar o Boletim de Ocorrência.