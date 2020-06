Motorista fica ferido após acidente entre carro e carreta na BR-174

Um acidente de trânsito foi registrado na BR-174 próximo ao Nossa Terra Nossa Gente, envolvendo uma carreta e um carro. O Fato aconteceu na manhã deste sábado (30/05).

Segundo informações, os dois veículos seguiam sentido Pontes e Lacerda, quando o motorista do veículo modelo Siena foi fazer uma ultrapassagem, de repente um animal atravessou a pista. O motorista da carreta tentou desviar invadindo a pista contrária e a colisão foi inevitável.

O motorista do Siena saiu da pista e sofreu várias escoriações e uma possível fratura no braço. A vítima foi encaminhada para o hospital através da guarnição do Corpo de Bombeiros.

A Policia Rodoviária Federal também foi acionada para registrar boletim de ocorrência e sinalizar o local para evitar outros acidentes na pista.