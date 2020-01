Motorista supostamente embriagado provoca acidente na BR-174 próximo de Adrianópolis

Na noite da última sexta-feira (24/01), foi registrado um acidente de trânsito na Br-174 próximo ao distrito de Adrianópolis. O fato envolveu uma carreta e um carro, após a batida o motorista do carro que estava supostamente embriagado, fugiu do local.

Segundo informações os dois veículos estavam no mesmo sentido, quando o condutor que estava em carro modelo Gol com placa de Jauru, ia fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo na traseira da carreta que tem placas do estado de Minas Gerais e estava carregada de madeira. Com o impacto, o carro rodou na pista e ficou de rodas para cima.

Após a colisão o motorista da carreta afirmou para os agentes da Polícia Rodoviária Federal que o condutor do Gol estava embriagado e em seguida se evadiu do local.

Os agente da PRF sinalizaram o local para evitar outros acidentes e em seguida liberou o motorista da carreta. Eles vão tentar identificar o proprietário do veículo.