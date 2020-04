MT tem 221 casos de Covid-19 confirmados e sete mortes devido à doença

Nas últimas 24 horas, surgiram 16 confirmações nos municípios de Cuiabá (6), Rondonópolis (2), Sinop (1), Várzea Grande (1), Primavera do Leste (2), São José dos Quatro Marcos (1), Jaciara (1), Pontal do Araguaia (1) e Confresa (1). De acordo com a área técnica da SES, o substancial acréscimo do número de confirmados se deve ao reconhecimento de testes rápidos já validados e critérios clínicos epidemiológicos.