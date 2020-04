“Muita antiga, velha, bem sucateada”, diz vereador sobre ambulância que presta assistência na Zona Rural de Pontes e Lacerda

O Vereador Antônio Oliveira fez um vídeo para denunciar o estado precário de ambulâncias que dão assistência às comunidades da Vila Triunfo e Vila Matão, na manhã desta quarta-feira (29/04), em Pontes e Lacerda.

No vídeo ele se identifica e cobra os parlamentares e gestores do município.Ele afirma que entrará em contato com a Secretária de Saúde, Luana Aparecida, para dar um parecer sobre o caso.

“Ambulância muito antiga, velha, bem sucateada. Vê se dá pra carregar uma pessoa doente, um paciente num lugar desse. Lamentável isso”, afirma o vereador Antônio da Dengue

Recebemos informações que as ambulâncias já chegaram a quebrar caminho, e os motoristas precisaram passar à noite com pacientes esperando carona de terceiros.

Assista o video da denúncia