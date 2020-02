“Mula” é preso com mais de 30 kg de cocaína em estrada do Porto Esperidião

Um total de 32 kg de pasta base de cocaína e outros 28 kg de substância análoga a ácido bórico foram apreendidos nesta segunda-feira (24/02), na MT 388 no município de Porto Esperidião.

A apreensão da droga ocorreu durante um patrulhamento do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), quando os policiais avistaram lanternas na região de mata ao lado da estrada.

Ao se aproximarem do grupo, os policiais foram recebidos a tiros. Apenas um dos suspeitos foi preso, os demais acabaram fugindo em direção à mata.

Durante a conversa com os policiais, o suspeito disse que receberia a quantia de quatro mil e duzentos reais pelo transporte do entorpecente. Ele pegou a droga no país vizinho, a Bolívia.

O prejuízo aos traficantes foi de aproximadamente 400 mil reais. Ao ser pesado a droga totalizou 32.8 Kg de substância análoga a Pasta Base de Cocaína, e 28,5 Kg de substância análoga a ácido bórico.

O entorpecente e o suspeito foram encaminhados até a Delegacia de Fronteira de Cáceres.

Fonte Cáceres Notícias