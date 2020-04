Mulher apanha do marido e chama a Polícia em Pontes e Lacerda

Uma mulher denunciou o marido por violência doméstica no bairro Jardim Altos da Glória na noite deste sábado (12/04). O homem foi preso e responderá de acordo com a Lei Maria da Penha.

Segundo as informações da Polícia, após as agressões o suspeito fugiu da residência. Os militares então, junto com a vítima e a filha do casal, saíram em diligências pelo bairro e localizaram o suspeito.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia.

imagem de ilustração.