Mulher é esfaqueada no Residencial Glória

Uma mulher foi presa por tentativa de homicídio no bairro Residencial Glória na tarde deste domingo (05/01). O motivo do esfaqueamento foi por um suposto furto e envolveu duas mulheres, uma delas possui transtornos psiquiátricos.

De acordo com informações, a suspeita é uma jovem com transtornos psiquiátricos e após uma pequena discussão, acusou a vítima de ter furtado uma bolsa e a esfaqueou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, populares realizaram os primeiros socorros na tentativa de estancar o sangue da vítima, que estava com cortes no braço esquerdo. A Guarnição encaminhou-a para o Hospital Vale do Guaporé.

A Polícia localizou a suspeita que foi identificada como E. A., e a conduziu para a Delegacia para as medidas cabíveis.

A Guarnição do Corpo de bombeiros informaram que já protocolaram um documento solicitando a Secretaria de Saúde a internação da mesma.