Mulher provoca briga entre ex-marido e atual e foge

Dois homens foram presos na tarde desta quinta—feira (22/04) em Pontes e Lacerda pela Polícia Militar. Um por descumprir medida protetiva, outro por ameaça. O fato envolve relacionamento entre casais. Os suspeitos são ex-companheiro e atual de uma mulher. No caso, ela se fazia de vítima para aos dois.

São várias versões sobre a ocorrência que levou os dois homens a serem detidos.

As informações que recebermos constam que uma mulher estava em contato com o ex-marido afirmando ser ameaçada pelo atual. Assim, o homem se deslocou de Rondônia e veio até Pontes e Lacerda para levar a mulher e às duas crianças, um do atual outra do ex.

No encontro entres eles, ficou acordado que a mulher iria voltar com o ex para Rondônia. No dia seguinte do combinado, o ex-marido chegou na casa da mulher e o atual também. No momento, a mulher desconversou e afirmou ao marido que o ex-companheiro queria levá-la com as crianças.

Segundo o boletim de ocorrência, no desentendimento entre os homens a mulher saiu com as filhas de táxi.

De acordo com o relato do ex-marido à Polícia, ele fugiu para uma construção, após ter sido ameaçado de morte com uma arma de fogo pelo atual companheiro da mulher.

Terceiros acionaram a polícia informando que um homem estava escondido na construção. Quando os militares chegaram ele relatou o caso.

O homem seguiu com os militares em busca do atual marido da mulher, sendo localizado em um lava-jato. Nada foi encontrado com o homem, mas aos fundos do local a Polícia achou uma mochila com pertences pessoais e uma quantia de R$ 51.250, 00. Posteriormente, ele o homem confirmou ser dele, relatando que o dinheiro se tratava de uma transação imobiliária e podia comprovar.

A versão do atual marido é outra. Ele relatou que ao chegar em casa a esposa afirmou que o ex—marido a ameaçou, inclusive que possui uma medida protetiva contra ele. O acusado de ameaçar relatou que apenas queria tirar satisfação e não estava armado.

Segundo o boletim de ocorrência, o bate papo estava no celular do ex-marido, onde a mulher trocava mensagens conversando sobre reatar o relacionamento, afirmando que o atual queria matá-la, sendo assim, ele veio de Rondônia para resgatar ela e a filha.

A polícia conseguiu falar via telefone com a mulher. Ela não conseguiu explicar o porquê trocava mensagens com o ex-marido para reatar o relacionamento.

A mulher enviou à Guarnição via WhatsApp o documento referente ao processo da medida protetiva contra o ex-marido.

A arma não foi localizada e os dois encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.