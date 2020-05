Mulher tenta matar ex-marido com garrafadas

Um homem ficou ferido após uma tentativa de homicídio. O fato foi registrado no bairro Vila Guaporé na noite desta terça-feira (12/05), entre um ex-casal.

A PM estava em rondas pelo bairro e percebeu uma movimentação em um estabelecimento. No interior do bar, havia um homem ensanguentado com ferimentos no pescoço e braço.

A ex-mulher da vítima, foi identificada como suspeita e autora dos golpe, que foram desferidos com uma garrafa.

De acordo com informações, ela possuía algumas medidas protetivas contra ele, porém ele invadiu a residência e quebrou alguns objetos da casa.

A vítima foi socorrida pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé.

A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia e está à disposição da Justiça.