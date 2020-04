Na tentativa de fugir da Polícia suspeito deixa para trás celular e documentos

Uma moto modelo Bros foi recuperada na MT 473 na noite deste sábado (04/04), pela Força Tática. O veículo foi recuperado antes do proprietário registrar o Boletim de Ocorrência. Na fuga o suspeito deixou cair o celular e a carteira de documentos pessoais.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Força Tática realizava rondas pela estrada do Matão quando avistou uma pessoa no acostamento ao lado de uma moto. Ao se aproximarem do local, o suspeito fugiu a pé pela vegetação.

Tentaram detê-lo, porém devido à grande quantidade de mata, não foi possível.

Ao verificar a moto, foi constatado que a mesma possuí “ligação direta” no painel, tendo indícios de se tratar de um veículo ilícito. Porém, ainda não consta no sistema registro de furto/roubo.