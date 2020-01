“Não podemos sentar na sombra em frente de casa, o odor é insuportável”, relatou moradora do bairro Vila Guaporé

A TV Centro Oeste recebeu uma denúncia de vizinhos de uma moradora no bairro Vila Guaporé na manhã desta segunda-feira (27/01). Uma viúva com três filhos tem o quintal da residência alagada, inclusive com água de fossa séptica.

A família mora em uma residência localizada num declive por aproximadamente mais de 20 anos. Durante todo este tempo, tem sofrido com o escoamento de água, tanto das chuvas como de serviços domésticos que escoam para o quintal.

A mulher afirmou que já tentou negociar com os vizinhos, porém nada foi feito.

Além dos animais domésticos e bichos de criação, crianças brincam no quintal ficando expostos à água suja que escorre diariamente.

“É só fedor. Não podemos sentar na sombra em frente de casa, o odor é insuportável. As crianças ficam brincando no terreiro e pisam nesta água suja”, relatou a moradora.

Procuramos a agente de saúde responsável pela área, ela afirmou desconhecer o escoamento da fossa até o quintal dos moradores.

Questionada sobre a situação, ela afirmou ser uma questão de “cultura” da família que todos são orientados quanto à limpeza e os cuidados com a saúde.