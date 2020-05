“Não vamos deixar ninguém descer aqui”, diz moradora sobre o Centro Comunitário cogitado como apoio aos pacientes de Covid-19

Moradores do Bairro Vila Guaporé estão revoltados com a cogitação de implantar no Centro Comunitário, próximo à Maria Capoeira, um ponto de apoio aos pacientes não graves de Coronavirus.

A Secretaria Municipal de Saúde estuda viabilizar um espaço para atender os pacientes. A Estratégia Saúde da Família (ESF) do residencial Glória também foi cogitado, mas até o momento nenhuma decisão oficial foi anunciada.

Segundo informações, Centro Comunitário nunca foi inaugurado. “De repente veio um pessoal, começaram a limpar, trouxeram cama e falaram que vão trazer os pacientes de quarentena aqui”, diz uma moradora.

“Não vamos deixar ninguém descer aqui” declarou Girnele Silva.

A preocupação da comunidade é a contaminação do Covid-19. Eles questionam o porquê dos moradores não serem ouvidos.

“Tem que perguntar, comunicar, porque nós não somos ninguém, somos pessoas” reclama a moradora.

“Tem gente falando: ah! essa doença não transmite em tratamento! Se não transmite por que não ficam em casa, tem que colocar do lado da minha?” questiona Nilva Sousa.

Os moradores querem ter a certeza que o espaço será mesmo um local de isolamento.

A Secretária de Saúde, Luana Aparecida, informou à Tv Centro Oeste que se for necessário vão utilizar o espaço.