No combate ao Coronavírus, Secretaria de Saúde de Nova Lacerda realiza visita ao garimpo

Com o objetivo de orientar sobre as medidas de prevenção contra o Coronavírus, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lacerda, realizaram uma visita ao garimpo nesta segunda-feira (18/05).

Os colaboradores foram orientados sobre o perigo do novo Coronavírus e sobre as maneiras de como evitar a contaminação. Outras ações de conscientização serão realizadas no município.

Policiais Militares também participaram da visita.

O uso de máscara é obrigatório. Quem descumprir estará sujeito a multa de R$: 80,00, mediante o descumprimento da Lei Estadual nº 11.110, de 22 de abril de 2020.