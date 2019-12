Nova instalação da Câmara Municipal é inaugurada e em Sessão Solene 31 cidadãos receberam títulos de reconhecimento

Na noite desta quarta-feira (18/12), aconteceu a Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores em Pontes e Lacerda, para homenagear homens e mulheres que contribuíram com o progresso do município. Na ocasião também foi inaugurado a nova sala do administrativo da Câmara.

O presidente da Casa, Masxuel Guimarães (PSDB), presidiu a Sessão. Após composição da mesa, e as falas de abertura, deu-se início a solenidade de entrega dos títulos de cidadão Ponteslacerdense, momento que os cidadãos foram homenageados com os títulos entregues pelos vereadores e autoridades presentes.

Antes da cerimônia, foi inaugurado as novas instalações do setor administrativo da Câmara Municipal. A obra, segundo o presidente Masxuel Guimarães, custaram aproximadamente 500 mil reais.

Os homenageados foram:

Ailton Antônio da Silva

Antônio da Guia Bazom

Carmen Lima de Albuquerque

Clayton Farias de Brito

Dr. Frederico Cesar Batista Ribeiro

Dr. Gilson Silveira do Carmo

Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Dr. Paulo Alexandre Alba Colucci

Dr. Rafael Mendes Scatolon

Dra. Michelle Trombini Saliba

Felipe Karim da Silva Shiro

Flauzino Ferreira da Mata

Francisco Márcio Ramos Vigo

Gildo Marques de Arruda

Hilário Garbim

Ideraldo Pires da Costa

Jair Antônio de Brito

Jalma Parreira de Freitas Ângelo

Jorge Luiz Camargo Souto

José Emílio Gadioli

José Martins de Oliveira

José Pereira da Silva

Juvenal Mazeti

Luciano Vacari

Luzia de Fatima Mazete

Manoel José Libório

Nelson Miura

Romes Ferreira de Amurim

Sandro Barbosa da Silva

Vereano Santana

Victório Galli Filho

Wallenstein Maia Santana