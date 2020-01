Novo Golpe via WhatsApp está sendo aplicado em Vila Bela

Nesta segunda-feira (13/01), três pessoas foram vítimas da nova prática de golpes via Whatsapp em Vila Bela. O Delegado Maurício Maciel Pereira Júnior da Polícia Judiciária Civil, fez um alerta para a população sobre como proceder em casos como esses.

O golpe se dá seguinte forma, o golpista clona o whatsapp de alguém, usualmente através do cadastramento indevido do número de telefone do usuário em outro dispositivo e, após esse processo, um SMS contendo um código de liberação de acesso é enviado ao celular da vítima. Depois ela é induzida a fornecer esse código ao golpista e, em seguida, a conta de Whatsapp é bloqueada.

Algumas das vítimas que tiveram o aplicativo clonado, relataram que tinham um anúncio na internet (em sites como o OLX), e que através de mensagens recebidas foram induzidas a passar o código de ativação para o golpista.

O suspeito usa a rede social clonada, fingindo ser a pessoa que teve a conta replicada para aplicar golpes em seus amigos e familiares, em regra, pedindo que seja transferido dinheiro para uma conta corrente, contando uma estória sobre uma emergência para justificar o pedido.

Como evitar cair no golpe?

O fator principal para não ter o whatsapp clonado é não enviar o código de ativação para ninguém. Fora isso, recomenda-se sempre manter a segurança da conta do aplicativo em duas etapas, código de ativação + senha.

Desconfie se algum amigo ou familiar lhe pedir dinheiro pelo app. Para tirar a dúvida, faça uma ligação convencional para a pessoa e confirme com quem está falando.

E se alguém cair no golpe, o que fazer?

Compareça a uma Delegacia de Polícia assim que possível e registre o ocorrido, passando todas as informações para que a polícia possa agir. Notifique os bancos e o próprio Whatsapp, buscando a responsabilização dos golpistas e visando evitar novas vítimas.

Fonte: Maurício Maciel Pereira Júnior – Delegado de Polícia Judiciária Civil