Operação de Natal entrega 26 cestas para instituições de caridade em Pontes e Lacerda

A Polícia Militar com o Corpo de Bombeiros de Pontes e Lacerda fizeram a entrega de 26 cestas básicas para instituições de caridade. A ação social que foi denominada Operação de Natal aconteceu na tarde da última terça-feira (24/12).

Os alimentos foram arrecadados com a participação da comunidade através do projeto Bombeiros do Futuro e Guarda Mirim. O Lar do Idoso que atende cerca de 30 idosos recebeu 22 cestas. O LAC ( Lar de apoio à criança), que atualmente está atendendo 4 crianças recebeu 4 cestas.

A ação social foi considerada positiva, mais um vez mostra o trabalho social dos dois principais órgão públicos do município.