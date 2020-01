Pais e responsáveis, fiquem atentos ao calendário de matrículas da rede pública de ensino municipal

Estará aberto a partir do dia 21 de janeiro as matrículas dos novos estudantes da rede pública de ensino do município de Pontes e Lacerda. Escolas e creches estarão abertas no mesmo período para inscrições.

Pais e responsáveis devem procurar as secretárias das escolas municipais e das creches para novas matrículas a partir do dia 21 de janeiro, das 7h às 11h e no período vespertino, das 13h às 17h.

Telefones

Creche Célio Cândido de Oliveira 3266-2510

Creche Gercino Rodrigues de Souza 3266-3352

Creche Maria Antônia Galvão Neto 3266-4920

Creche Máximo Assunção 3266- 6937

Creche Oriel Mendes Lucas 3266 -4390

Escola Alcides Franco da Rocha 3266-4417

Escola Cirila Francisca da Silva 99923-7276

Escola Sanária Silveiro 3266-3138

Escola Ovídio 99619-7162

Escola Constâncio Leite 999161379

Escola Arlindo Antônio Nogueira 3266-3051

Escola Rosilei Pereira dos Santos 3266 3857

Os períodos para reservas de vagas já encerraram e o ano letivo iniciará no dia 10 de fevereiro.