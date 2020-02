Passageiro pula da garupa de uma moto e é atingido por camionete

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sábado (01/02), na BR174-B, envolvendo três veículos. O carona de uma motocicleta foi atingido por uma camionete e populares o encaminharam ao hospital.

Segundo as informações, uma camionete trafegava na BR 174B, nas proximidades do Barreiro, sentido Vila Bela. Atrás seguia uma motocicleta Fan 150 com dois ocupantes. O motociclista, sem sinalizar, passou à outra faixa para entrar no Balneário, e não percebeu que um Celta seguia no sentido contrário.

O motociclista bateu na lateral do Celta, e de acordo com testemunhas, o carona da moto pulou para se esquivar e foi atingido pela camionete.A vítima ainda conseguiu se levantar, e outro veículo que passava pelo local, o encaminhou para o hospital Vale do Guaporé.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar o Boletim de Ocorrência.

Até o momento desta reportagem não foi informado o estado da vítima.

Mais informações a qualquer momento.